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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» توجه المديريات بصرف حافز الأداء الشهري

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:13 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة2021 بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.

وشددت الوزارة، في خطابها، على المديريات التعليمية التنبيه على مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهري للمستحقين اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت الوزارة صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية للسادة المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.

كما أكدت الوزارة على صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

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