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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيرادات ضعيفة هذا الأسبوع بـ«البوكس أوفيس».. ورامي مالك في الصدارة

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:04 م
رامي مالك
رامي مالك
محمد مجدي
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تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الشتاء، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات.

ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ «بوكس أوفيس» على مستوى العالم.

حل فيلم The Little Things للنجم دينزل واشنطن في المركز الاول بإيرادات هذا الاسبوع وصلت إلى 4.7 مليون دولار وهو الاسبوع الاول لعرضه.

والفيلم يجمع كلًا من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك ذى الأصول المصرية والنجم جاريد ليتو، ويضم أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.

وجاء فيلم The Croods: A New Age في المركز الثاني محققا 1.8 مليون دولار بأجمالي 44 مليون في 10 أسابيع عرضه والفيلم بطولة إيما ستون ونيكولاس كيدج ومن إخراج جوول كراوفورد.

حل فيلم الأكشن Wonder Woman 1984 في المركز الثالث خلال هذا الأسبوع محققا 1.3 مليون دولار، ليكون الاجمالي 40 مليون دولار في 6 أسابيع بالولايات المتحدة الامريكية.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

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