رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نادية لطفى.. فنانة دعمت المقاومة الفلسطينية وفضحت الصهاينة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:47 م
نادية لطفي
نادية لطفي
جميلة على
طباعة
نادية لطفى فنانة جاءت من رحم ثورة 1952 في وقت شهدت فيه مصر العديد من التغيرات السياسية والمواقف الوطنية ضد الاحتلال بكافة أشكاله سواء الاحتلال الإنجليزي أو الاحتلال الصهيوني.

وتشبعت لطفى بجماليات تلك الفترة ومبادئها ومنها كون الصهاينة أعداء دائمين للأمة العربية وأن فلسطين أرض عربية تتحمل مصر مشقة الدفاع عنها قدرا.

وبالفعل كان لنادية لطفى دور واضح في مواجهة الاحتلال وفضح الصهيونية نرصد ذلك في هذا التقرير:

• حرب أكتوبر
ولنادية لطفى دور واضح في حرب أكتوبر 73 حيث نقلت مقر إقامتها لمستشفى القصر العيني لاستقبال الجرحى ورعايتهم.

• مذبحة "صبرا وشاتيلا"
لنادية لطفى وطنية تحسد عليها فولها دور بطولي لعبته من خلال توثيقها لمذبحة صابرا وشاتيلا التي أحدثها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في لبنان.

ووثقت لطفى مشاهد تلك المذبحة بعدما سافرت على لبنان بكاميراتها لخاصة ودخلت إلى مخيمات صابرا وشاتيلا وقام بتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني هناك وسجلت 25 فيديو خلاف مئات الصور التي جسدت تلك المذبحة البشعة التي راح ضحيتها نساء وأطفال وشيوخ ورجال عزل بشكل متوحش من جنود وضباط الصهاينة.

وقالت الصحافة العالمية وقتها عن زيارة نادية لطفي للبنان: "لم يكن مع نادية لطفي كاميرا بل كان مدفع رشاش في الاحتلال الصهيوني".

وقامت بزيارة العديد من عواصم العالم لتعرض وحشية آل صهاينة من خلال تسجيلها لمشاهد المذبحة البشعة في مزارع صبرا وشاتيلا.

• زيارة عرفات أثناء محاصرة الصهاينة له
تعتبر نادية لطفي هي الفنانة الوحيدة التي زارت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أثناء فترة الحصار الإسرائيلي.

وفي المقابل، قرر عرفات (أبو عمار)، زيارة نادية لطفي في منزلها، وأهداها كوفيته، تقديرا منه لموقفها في دعم القضية الفلسطينية، وهو ما جعلها فخورة جدا.

• تكريمها من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
رفضت لطفى التكريم من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مكتفية بتكريمها من الرئيس عرفات وقد تحدثت عن ذلك في مذكراتها.

• نجمة القدس
حصلت نادية لطفى على نجمة القدس بعدما منحها لها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس وذلك أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني لها في منزلها عام 2019.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

في ذكرى وفاتها.. 3 رجال في حياة الفنانة نادية لطفي

الباز: المفاضلة بين المسجد والمستشفى ليست في محلها وهدفها زرع الفتنة

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

محمد الشناوى: سعيد بتأهل الأهلى لنصف نهائى مونديال الأندية

تشيلسى يحسم ديربى لندن بالفوز على توتنهام بهدف نظيف

حسين الشحات: نسعى لتقديم عرض قوى أمام بايرن ميونخ

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

السبت: نادى السينما الأفريقية يعرض البحر من ورائكم بسينما الهناجر

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة