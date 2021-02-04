نادية لطفى.. فنانة دعمت المقاومة الفلسطينية وفضحت الصهاينة

• حرب أكتوبر

• مذبحة "صبرا وشاتيلا"

• زيارة عرفات أثناء محاصرة الصهاينة له

• تكريمها من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

• نجمة القدس

نادية لطفى فنانة جاءت من رحم ثورة 1952 في وقت شهدت فيه مصر العديد من التغيرات السياسية والمواقف الوطنية ضد الاحتلال بكافة أشكاله سواء الاحتلال الإنجليزي أو الاحتلال الصهيوني.وتشبعت لطفى بجماليات تلك الفترة ومبادئها ومنها كون الصهاينة أعداء دائمين للأمة العربية وأن فلسطين أرض عربية تتحمل مصر مشقة الدفاع عنها قدرا.وبالفعل كان لنادية لطفى دور واضح في مواجهة الاحتلال وفضح الصهيونية نرصد ذلك في هذا التقرير:ولنادية لطفى دور واضح في حرب أكتوبر 73 حيث نقلت مقر إقامتها لمستشفى القصر العيني لاستقبال الجرحى ورعايتهم.لنادية لطفى وطنية تحسد عليها فولها دور بطولي لعبته من خلال توثيقها لمذبحة صابرا وشاتيلا التي أحدثها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في لبنان.ووثقت لطفى مشاهد تلك المذبحة بعدما سافرت على لبنان بكاميراتها لخاصة ودخلت إلى مخيمات صابرا وشاتيلا وقام بتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني هناك وسجلت 25 فيديو خلاف مئات الصور التي جسدت تلك المذبحة البشعة التي راح ضحيتها نساء وأطفال وشيوخ ورجال عزل بشكل متوحش من جنود وضباط الصهاينة.وقالت الصحافة العالمية وقتها عن زيارة نادية لطفي للبنان: "لم يكن مع نادية لطفي كاميرا بل كان مدفع رشاش في الاحتلال الصهيوني".وقامت بزيارة العديد من عواصم العالم لتعرض وحشية آل صهاينة من خلال تسجيلها لمشاهد المذبحة البشعة في مزارع صبرا وشاتيلا.تعتبر نادية لطفي هي الفنانة الوحيدة التي زارت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أثناء فترة الحصار الإسرائيلي.وفي المقابل، قرر عرفات (أبو عمار)، زيارة نادية لطفي في منزلها، وأهداها كوفيته، تقديرا منه لموقفها في دعم القضية الفلسطينية، وهو ما جعلها فخورة جدا.رفضت لطفى التكريم من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مكتفية بتكريمها من الرئيس عرفات وقد تحدثت عن ذلك في مذكراتها.حصلت نادية لطفى على نجمة القدس بعدما منحها لها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس وذلك أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني لها في منزلها عام 2019.