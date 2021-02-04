البعثة الأممية فى ليبيا: اللجنة العسكرية تناقش نشر مراقبين دوليين فى سرت

أعلنت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن اللجنة العسكرية التي من المقرر أن تجتمع اليوم في مدينة سرت الليبية لمناقشة الإجراءات التنفيذية لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل أشهر عدة، ستناقش نشر مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار في مناطق مختلفة من البلاد.كما لفتت إلى أن الاجتماع الليبي المشترك سيتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي.إلى ذلك، أبدت البعثة في بيان، ترحيبها بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية. وكانت تلك اللجنة المشتركة بين طرفي النزاع الليبي ق وافقت سابقًا على نشر مراقبين دوليين بشرط ألا يرتدوا زيًا عسكريًا ولا يحملوا سلاحًا. كما وافقت على نشر مراقبين في مثلث أبو قرين- بني جواد- سوكنة، حيث تقع مدينة سرت في وسط المثلث.يذكر أن البعثة الأممية كانت قدأوضحت، مطلع يناير أنها تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين غير المسلحين وبالزي المدني للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5).وأضافت في حينه أنه "حسب ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر 2020، والذي اقترح فيه ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، فمن المتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين المحايدين.وفي الخامس من يناير أوصى غوتيريش بنشر مراقبين تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة وقف النار في البلاد التي مزقتها الحرب.