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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حاول رشوة الضابط.. كشف حيلة موظف اختلس 300 ألف جنيه من عهدته

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:47 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس مندوب وسائق 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي الاختلاس وعرض رشوة على ضابط شرطة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المبلغ المستولى عليه.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة البحث الجنائي، بتمكنهم من كشف غموض واقعة سرقة مبلغ 300 ألف جنيه من مندوب تحصيل، تابع لشركة قطع غيار سيارات، بعد قيام الموظف بالاستيلاء على المبلغ بالاشتراك مع صديقه على المبلغ، لمروره بضائقة مالية.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، بورود بلاغ من محمد.م.ع.ال، 31 سنة، مندوب تحصيل، بشركة لاستيراد قطع غيار السيارات والموتسيكلات، مقرها منية النصر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية أفاد بحضوره من المنصورة إلى منطقة برج العرب، لتحصيل مبالغ مستحقة للشركة المشار إليها على عدد من العملاء، ونجح في تحصيل 300 ألف جنيه.

وأضاف الُمبلغ أنه بعد أن أتم عمله، استقل سيارة ميكروباص صغير الحجم " تناية" فى طريق عودته من برج العرب ولكنه فوجى بشخصين يشهران في وجهه سلاحا أبيض، واستوليا منه على الأموال تحت تهديد السلاح.

ومن خلال تتبع خط سير الموظف وفحص كاميرات المراقبة بموقع وتوقيت الحادث، عدم صحة الواقعة ورواية المذكور حول وقوع الحادث، علي الفور تم ضبطه وبمواجهته اعترف باختلاق الواقعة لرغبته فى الاستيلاء على المبلغ، وقيامه بعرض مبلغ 50 ألف جنيه على معاون المباحث كرشوة نظير تحرير محضر سرقة لإبراء ذمته أمام الشركة.

وأضاف المتهم أنه اتفق مع صديق له من المنصورة، مقيم ببرج العرب، ويدعى "ع.ع.أ"، سائق، بالاستيلاء على المبلغ، وتحرير محضر بتعرضه للسرقة على غير الحقيقة.

وأكدت التحقيقات أن الظابط طلب من المتهم اصطحابه إلى منزل صديقه لاستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه وبالفعل وافق على ذلك، وبمجرد وصولهما أخرج صديقه الحقيبة والتى كانت مدفونة بأرضية المنزل، وألقي القبض على الموظف المتهم وشريكه، واقتادتهما  القوات إلى قسم الشرطة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، واخطرت النيابة التحقيقات.

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