وزيرة الصحة: حلول مبتكرة لإنهاء «صداع» مستشفيات التكامل

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن حلول مبتكرة للاستفادة من مستشفيات التكامل التى وصفتها بأنها "صداع كبير جدًا"، مشيرة إلى أن هناك مقترحات بالاستفادة من هذه المباني لصالح مراكز للتنمية الأسرية والصحة، بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة المصرية من خلال أعمال يمكن الاستفادة منها.وقالت الوزيرة، تعقيبًا على النواب، والتي طالب بعضهم بإدخالها ضمن منظومة التأمين الصحي، إن المستشفيات التي ستدخل التأمين الصحى لها "أكواد" والمباني التي ستصلح من مستشفيات التكامل ستدخل المنظومة، إلا أن هناك مبانى أخرى لن تصلح، متابعة: "تعلمون أن هذه المباني موجودة منذ عشرات السنين ولم تعمل لعدم مطابقتها أى معايير إنشائية، وتتراوح أحجامها ما بين العمارات إلى المباني الكبرى".ووعدت زايد، أعضاء المجلس بعقد جلسة كبيرة للحوار حول آلية التعامل مع مستشفيات التكامل، وعرض كل الحلول المطروحة، بقولها: "جميع الأمور مطروحة للنقاش، وسيتم التنسيق مع النواب، ونرجو أن نجد لهذه المستشفيات حلًا خلال الدورة البرلمانية الحالية".