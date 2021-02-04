الصدفة والحب قادا الملكة إليزابيث إلى العرش

بعد ما يقرب من 70 عامًا من الخدمة، أصبحت الملكة إليزابيث الثانية الصورة المثالية للملكية بالنسبة للكثيرين، فهي تعرف القواعد الخاصة بالملكية والعادات من خلال المناسبات سواء من خلال حفل زفاف كاثرين الشهير ودوقة كامبريدج والأمير ويليام، أو قلعة وندسور المذهلة، أو القبعات الشهيرة لحراس قصر باكنغهام.ووفقًأ لموقع "cheatsheet" نجد أنه في النظام الملكي يتم إعطاء الأولوية للورثة للذكور، مقابل الإناث ولكن الملكة إليزابيث الثانية حققت ما لم تستطع تحقيقه واحدة غيرها فهي تمسكت باللقب على الرغم من دخول زوجها اتقاعد في عام 2017.وفقًا لما ترويه السيرة الذاتية الخاصة بالملكة إليزابيث الثانية نجد أن صعودها إلى العرش كان بعيدًا عن الصراط المستقيم، عندما توفي جدها الملك جورج الخامس في عام 1936، كان عم الملكة إليزابيث هو التالي في الطابور للحصول على التاج.لكن العم إدوارد الثامن وقع في حب عمة الملكة إليزابيث المستقبلية واليس، نظرًا لأن واليس كانت مطلقة، كان على إدوارد أن يتنازل عن التاج من أجل متابعة علاقته.فجأة، أصبح والد الملكة إليزابيث ملكًا، وباعتبارها أكبر ابنتيه، وجدت الملكة إليزابيث نفسها الوريث الظاهر، وتولت العرش في 6 فبراير 1952، بعد وفاة الملك جورج السادس.وتابع الموقع، على الرغم من هذا المسار المتوقع لحياة الملكة إليزابيث يبدو أنها تكيفت بشكل جيد، لقد أحبها شعبها وجعلت نفسها في منزلها داخل قصر باكنجهام، خاصة مع ستة ممتلكات مترامية الأطراف، تتراوح من القصور إلى القلاع إلى العقارات، وتمتلك الملكة تقريبًا مكان إقامة واحد لكل عقد من حكمها، تعمل بعض المباني كمثوى للملكة عندما تقوم بزيارات إلى هيئات أخرى في الكومنولث.و تقع قلعة بالمورال في شمال اسكتلندا، ويحيط بها الريف المذهل، وحيث تعد هذه القلعة مكان تقضي الملكة إليزابيث فيه العطلة الصيفية ويعد من أفضل أماكن إقامتها.ووفقًا للموقع: يتطلب الأمر الكثير من الأموال لكي تستحق قلعة مورال أن تكون المصيف بالنسبة للملكة إليزابيث الثانية، فيبلغ قيمتها 140 مليون دولار، لكن الأمر يتطلب الكثير للحفاظ على هذه القيمة.فالقلعة تتطلب 3 ملايين جنيه إسترليني لتشغيلها كل عام (ما يعادل 4.1 مليون دولار تقريبًا)، ويُزعم أن جزءًا من هذه الرسوم الباهظة يتم دفعه عن طريق تأجير منازل ريفية قريبة.