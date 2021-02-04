وفاة 734 طبيبًا بفيروس كورونا فى الهند

قالت رابطة الاطباء بالهند، اليوم الخميس إن عدد الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا أكثر بواقع أربعة أضعاف الرقم المعلن من جانب الحكومة، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تعزيز عملية تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد فيروس كورونا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وأضافت الرابطة أن 734 طبيبًا توفوا من الفيروس، وليس 162 طببيًا مثلما أبلغت الحكومة البرلمان.وقد تحمل الأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية الوطأة الأكبر من تفشي فيروس كورونا في الهند، التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، وسجلت 19.8 مليون حالة إصابة، لتحل في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما سجلت 154 ألفاً و703 حالات وفاة بالفيروس.