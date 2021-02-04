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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية» تطلق حملة للتوعية بالسرطان ومخاطره فى يومه العالمى

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:17 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، حملة توعوية عن مرض السرطان ومخاطره وطرق الوقاية منه، عبر صفحة الفيسبوك الرسمية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان والذي يوافق 4 فبراير من كل عام.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، إن الحملة التوعوية تشمل التعريف بمرض السرطان ومخاطره، بالإضافة إلى التوعية بأنواع المرض وأعراض الإصابة به، وأهمية الكشف المبكر عنه في الوقاية من مضاعفاته والذي يتفاقم عند اكتشافه في مرحلة متأخرة.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن الحملة التوعوية تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن مرض السرطان ومخاطره، ونشر المعرفة حول علامات المرض ما يسمح بالتشخيص المبكر عند الإصابة به، إلى جانب الحث على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالمرض، وكذلك نشر المعرفة حول كيفية تحسين جودة حياة مرضى السرطان باتباع أنماط الحياة الصحية السليمة.

وأكد أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التوعية والكشف المبكر يظلان أهم الأسلحة في علاج الأورام السرطانية، موضحًا أن الكشف المبكر يشمل ثلاث مجموعات، أولاها من لديه أعراض مرضية مبكرة ويتطلب فورًا أخذ المشورة الطبية، ثانيتها من هم من عائلات تسري بها بعض الأورام تحديدًا ويتطلب فحصًا روتينيًا وقائيًا مبكرًا دون وجود أى أعراض، وثالثتها السيدات والرجال عمومًا من دون ظهور أعراض فيما يخص بعض أنواع الأورام حيث يُنصح بأهمية المتابعة الطبية الدورية باستمرار واتباع أنماط الحياة الصحية السليمة التي تساعد في الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض، وخاصة المزمنة منها.

وشدد السبكي على اعتماد الهيئة العامة للرعاية الصحية على استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر الوعى الصحى وتعزيز الثقافات والسلوكيات الصحية للمجتمع، بما يحافظ على صحة المصريين وحمايتهم من الإصابة بالأمراض، حيث إن دور مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد مقتصرًا على بث وتداول المعلومات فقط، بل تعددت المجالات واتسع نطاقها لتشمل قضايا ذات أبعاد مختلفة كتنمية الوعي في المجالات الصحية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوعى الصحى له أهمية قصوى في حياة الأفراد والمجتمعات بحكم ارتباطها القوي ودورها في تنمية صحة الأفراد وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع، مؤكدًا أيضًا أهمية الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي وبصفة أساسية صفحات الفيسبوك فى بلورة وتحقيق ونشر الوعى الصحى باستخدام الأنماط المختلفة والقوالب المناسبة للوصول إلى كل فئات المجتمع.
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«الرعاية الصحية» تطلق حملة للتوعية بالسرطان ومخاطره فى يومه العالمى
«الرعاية الصحية» تطلق حملة للتوعية بالسرطان ومخاطره فى يومه العالمى

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