وزير النقل: زيادة رحلات القطارات بين كفرالشيخ والقاهرة

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، المرحلة الأولى من إنشاء طريق كفرالشيخ دسوق بطول 10 كيلومترات بتكلفة مليار و26 مليونًا و898 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 60%، ووجه ببدء إجراءات المناقصات والطرح الخاصة بالمرحلة التالية من مشروع طريق كفرالشيخ دسوق، والانتهاء من كل الإجراءات ليبدأ العمل الفعلي مطلع يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس سيفتتح المرحلة الأولى من المشروع خلال الاحتفال بثورة 30 يونيو.وفى استجابة لمطالب أهالي المحافظة قرر الوزير تشغيل رحلتي قطار إضافيتين بين مدينتي كفرالشيخ والقاهرة، لوجود رحلة واحدة فقط ذهاب تنطلق في تمام الخامسة صباحًا من كفرالشيخ، وأخرى عودة تنطلق في السادسة مساء من القاهرة.وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جارٍ العمل في المرحلة الأولى من الطريق المزدوج، بطول 10 كم، تتضمن الأعمال، 12 كوبري علوي بالإضافة إلى استكمال كوبري قائم، و9 أنفاق، بتكلفة مليار و26 مليونًا و898 ألف جنيه، ونسبة تنفيذ المشروع 60%.