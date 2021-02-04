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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارض إيرانى يطالب بإغلاق سفارات بلاده فى أوروبا: أوكار للإرهاب

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:03 م
فرزين هاشمي
فرزين هاشمي
منار أحمد
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قال ممثل المعارضة الإيرانية فرزين هاشمى، اليوم الخميس، إن الحكم الصادر على الدبلوماسى الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا اليوم، أثبت أن إيران دولة مارقة.

ووفقًا لقناة العربية الاخبارية، طالب هاشمى، دول الاتحاد الأوروبى بإغلاق سفارات النظام الإيراني التي تعتبر أوكارًا للإرهاب، حسب تعبيره.

وأضاف هاشمى: "يحب على المجموعة الدولية التخلص من وهم الحوار مع النظام الإيرانى".

بدورها، قالت الزعيمة الإيرانية المعارضة مريم رجوي في بيان اليوم إن "إدانة الدبلوماسى وثلاثة من عملاء مخابرات النظام الإيراني هزيمة سياسية ودبلوماسية فادحة لطهران".

أتى ذلك، بعد أن أصدرت محكمة أنتويرب البلجيكية في وقت سابق اليوم حكمًا بالسجن 20 عامًا على الدبلوماسي المتهم بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في المنفى، في أول محاكمة لمسئول إيراني للاشتباه في ضلوعه في عمل إرهابي بالاتحاد الأوروبي منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وذكر الادعاء البلجيكى أن أسد الله المقيم في فيينا، أدين بالشروع في عمل إرهابي بعد أن أحبطت الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية مخططًا لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس في يونيو 2018.

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