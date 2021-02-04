رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فتح طريق «طابا - النقب» أمام السيارات تحت إشراف مرور جنوب سيناء

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:23 م
طريق طابا النقب
طريق طابا النقب
عمرو المزيدي
طباعة
فتحت محافظة جنوب سيناء، طريق طابا - النقب، أمام حركة المركبات تحت إشراف إدارة مرور جنوب سيناء، ووضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.

ودفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.

كما تم عمل غرفة عمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة وموجة الأمطار.

وجرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء وشركات الصرف الصحي، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية، وفي حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

موضوعات متعلقة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

«الحفيد».. فيلم فرنسي يوثق جرائم حفيد حسن البنا والإخوان

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء

«بيت العرب»: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ذكرى للمحبة والتسامح

استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات