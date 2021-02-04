تعرف على قصة فيلم «الشنطة» لبيومي فؤاد

انتهى المخرج أحمد البدري من أعمال مونتاج فيلمه الجديد "الشنطة"، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، ليكون جاهزا للعرض السينمائي قريبًا.وعلمت "الدستور"، أن قصة العمل تدور في إطار كوميدي حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد في دبي، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويشاركه في هذه الكواليس شريهان وسط حالة من الأكشن.ويعمل صناع الفيلم على التحضير للبرومو الدعائي له هذه الفترة، أستعدادًا لعرضه خلال الايام القليلة المقبلة.فيلم "الشنطة" بطولة بيومي فؤاد وشيرين وديما الحايك وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والممثل الإماراتي أحمد عبدالرزاق، إخراج أحمد البدري، وتأليف تامر عبدالمنعم.