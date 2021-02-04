روسيا: مستعدون للتعاون مع إدارة بايدن لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى

صرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن بلادها مستعدة للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في إفادة صحفية نقلتها وكالة أنباء سبوتنك الروسية،"نحن مستعدون للتعاون الوثيق مع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة، لتحقيق هذا الهدف، وكذلك التعاون البناء في هذا الصدد مع الإدارة الأمريكية الجديدة".