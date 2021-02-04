السعودية واليابان تبحثان تعزيز التعاون العسكرى

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز،في اتصال هاتفي اليوم الخميس مع وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، التعاون العسكري بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس اليوم أن الجانبين استعرضا أبرز قضايا الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.