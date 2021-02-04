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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين واليابان تتفقان على تعزيز التعاون فى الشئون البحرية

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:03 م
وزارة الدفاع الوطني
وزارة الدفاع الوطني الصينية
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اتفقت الصين واليابان، على إدارة خلافاتهما بشكل صحيح من خلال الحوار وتعزيز التعاون العملي في الشؤون البحرية، وذلك لجعل بحر الصين الشرقي بحرًا للسلام والتعاون والصداقة.

واتفق الجانبان وفقًا لبيان لوزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم الخميس عقب الجولة الـ12 من المشاورات رفيعة المستوى حول الشؤون البحرية التي عقدت بين البلدين عبر الفيديو - على عقد اجتماعات سنوية وخاصة لآلية الاتصال البحري والجوي لقطاع الدفاع في أسرع وقت ممكن، والإسراع في إنشاء خط هاتفي مباشر ضمن الآلية.

كما اتفقا على تعزيز إدارة الأزمات والسيطرة عليها لمنع الأحداث غير المتوقعة؛ تأكيدًا على أهمية السلام والاستقرار في بحر الصين الشرقي، وتوافقا بشأن التعاون في البحث البحري بين مركز البحث والإنقاذ البحري الصيني وخفر السواحل الياباني، ومكافحة الجرائم البحرية وتعزيز التبادلات بين ضباط إنفاذ القانون.

واتفقا على تعزيز التبادلات المتعلقة بحماية البيئة البحرية، ومواصلة تعزيز التعاون في مجال الوقاية من النفايات البلاستيكية البحرية والسيطرة عليها، وإجراء تبادلات بين أفراد البحرية من وزارتي الخارجية، وتعزيز التبادلات بين المسئولين الشباب، ودعم التبادل والتعاون بين مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية.

وتعهد الجانبان بالمزيد من التعاون في مكافحة الصيد غير القانوني، وتعزيز إدارة موارد ثعبان السمك (الأنقليس)، والحفاظ على الموارد السمكية في شمال المحيط الهادئ، كما تبادلا وجهات النظر حول الموارد البحرية والطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية اليابانية.

وتبادلا وجهات النظر حول العلوم والتكنولوجيا البحرية، والتعاون الصناعي البحري، مع الاتفاق من حيث المبدأ على عقد الجولة الـ13 من المشاورات رفيعة المستوى حول الشؤون البحرية في وقت لاحق من العام الجاري.

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