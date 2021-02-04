محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إيدج للملابس الجاهزة

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم بجولة تفقدية داخل مصنع إيدج للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذى يقع داخل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ٥٤ مصنعا، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد.وخلال جولته، تابع اللواء عادل الغضبان، سير ومراحل إنتاج الملابس الجاهزة وتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع بما يضمن سير العمل على أعلى درجة من الأمان للعاملين.وأشاد المحافظ بمستوى الإنتاج داخل المصنع والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مشروعات الشباب الصناعية الصغيرة تمثل طفرة فى مجال تطوير الصناعة بالمحافظة وفتح المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة.