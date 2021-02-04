الصين تشجب ترشيح مشرعين أمريكيين لحركة بهونج كونج لجائزة نوبل للسلام

شجبت الصين اليوم الخميس ترشيح تسعة مشرعين أمريكيين للحركة المؤيدة للديمقراطية في "هونج كونج" لجائزة نوبل للسلام.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" –في تصريح اليوم- "ينبغي منح جائزة نوبل للسلام للأشخاص الذين ساهموا حقا في حماية وتعزيز السلام والتنمية العالميين. إن التدخل في الشؤون الداخلية للصين من خلال استخدام هونج كونج كغطاء أو استخدام جائزة نوبل للسلام لتعزيز العناصر المناهضة للصين التي تسعى إلى الإضرار بهونج كونج لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة وسمعتها".وأضاف بين "أدعو هؤلاء السياسيين الأمريكيين بالنظر إلى الصين بشكل موضوعي وعقلاني، والتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بهونج كونج للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الصينية الأمريكية".