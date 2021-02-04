وزيرة الصحة: زيادة فى استخدام وسائل منع الحمل.. وانخفاض معدلات الإنجاب

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه على الرغم من الزيادة السكانية، فإن هناك انخفاضًا في معدلات الإنجاب.وأضافت الوزيرة، في بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، أن هناك زيادة في الإقبال على استخدام وسائل منع الحمل، مؤكدة أن الوزارة عملت على ميكنة مراكز تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية.وأوضحت أنه من خلال مبادرة الـ100 مليون صحة، تبين أن نسبة كبيرة من السيدات غير متعلمات وبدون عمل.