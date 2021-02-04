محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء الميناء البري الجديد استعدادا للتشغيل

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال إنشاء ميناء بورسعيد البري الجديد النهائية بحي الضواحي. رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء احمد قاسم رئيس حي الضواحي.وشدد المحافظ، خلال جولته بالحفاظ علي ماتم انجازة من أعمال بالميناء البرى وتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الميناء البري الجديد يمثل نقلة حضارية كبرى ببورسعيد في مجال مشروعات النقل، والذي يضم مختلف سيارات الأجرة والنقل البري بين المحافظات، ويهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين.وأوضح المحافظ أنه سيتم بدء تشغيل الميناء البرى الجديد قريبا، لافتا أنه جرى تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد.