محافظ بني سويف يبحث إنشاء مرسى سياحي على النيل

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه.وبحضور المهندس أشرف صالح مدير حماية النيل ببني سويف، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة، ومي على بالمكتب الفني، وعدد من المهندسين المختصين بمعهد بحوث النيل.وخلال اللقاء تمت مناقشة الخطوات المبدئية المطلوبة لإنشاء مرسى سياحي على الجانب الشرقي من النيل، كنقطة انطلاق وبداية فعلية نحو تنفيذ مشروع كورنيش المزمع إنشاؤه بطول 3.2 كيلو متر في المسافة من كوبري بني سويف العلوي حتى دير العذراء، وهو المشروع الذي تسعى المحافظة لتنفيذه ضمن الخطوات العملية لتحقيق التنمية السياحية المتكاملة.كما تناول اللقاء مناقشة بعض النقاط الهامة المتعلقة بالخطوات والإجراءات المطلوبة لإنشاء المرسى، ومناقشة الجوانب الفنية والهندسية، من حيث التصميم والمكونات الإنشائية ومنطقة الخدمات الواجب توافرها من طرق وممرات وباركينج، وبما بتماشى مع التصميم المقترح للكورنيش الشرقي، والذي يضم "بجانب المرسى" ممشى وناديين للتجديف واليخوت وفندق سياحي ومناطق ترفيهية ومحلات ومنشآت تجارية.وأشار المحافظ إلى أن مشروع إنشاء كورنيش للنيل على الضفة الشرقية، يأتي في إطار الخطة التنموية للمحافظة وضمن استراتيجية طموحة للتنمية السياحية المتكاملة، التي ترتكز على تحقيق الاستغلال والاستثمار الأمثل لموارد المحافظة في القطاع الترفيهي والسياحي، بهدف تحقيق نقلة تنموية بكل قطاعات المحافظة.لاسيما وأن المشروع يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة التي طافت ربوع مصر،حيث سيكون مشروع الكورنيش نقطة هامة من النقاط التي يمر بها مسار رحلة العائلة المقدسة.