السجن 15 سنة للمتهمين بالاستيلاء على قطعة أرض بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من مقاول وشقيقه وعاطل وربة منزل بالسجن لمدة 15 سنة، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبدالعظيم صادق، ومحمد فؤاد، وأمانة سر خميس قمر.ترجع أحداث القضية رقم 14722 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لشرطة الأموال العامة قيام مقاول و3 آخرين بالاستيلاء على قطعة أرض بمحررات رسمية مزورة بدائرة القسم.كشفت التحقيقات عن قيام كل من م.ع.ن، مقاول، وشقيقة م.ع.ن، مقاول، وم.ح.س، عاطل، ون.إ.س، ربة منزل، بالنصب والاحتيال والاستيلاء على قطعة أرض تقسيم الجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي الديوان العام والأحياء لمحافظة الإسكندرية بزعم ملكيتهما للقطعة رقم 126 وقدموا سندات ملكية بعقدين بيع منسوب صدورهم الجمعية التعاونية للإسكان بالتزوير للمجني عليهما "م.ال.ك" صاحب شركة و" ال.ك.ع" مدير بشركة بأن قاموا بتزوير التوكيل رقم 16536م لسنة 2018 واستولوا على مبلغ تسعمائة ألف جنيه من المجني عليهما.وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والمستندات المزورة وعرضهم على النيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.