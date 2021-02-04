وزير النقل يتفقد مشروع ازدواج طريق «كفر الشيخ-دسوق» بمليار جنيه

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل في عدد من محافظات الدلتا والوجه البحري، حيث تفقد يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، مشروع إنشاء إزدواج طريق "كفرالشيخ-دسوق" (مرحلة أولى).وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، أن المشروع بطول 10 كيلومترات وبتكلفة مليار و26 مليون جنيه، والذي يشمل أعمال إنشاء طريق مزدوج بعرض 11.25 متر وطبان مرصوف بعرض 1 متر لكل اتجاه بعدد 3 حارات، وكذلك إنشاء 12 كوبريا علويا واستكمال كوبري قائم وإنشاء 9 أنفاق بالإضافة إلى أعمال الحمايات.وشدد وزير النقل على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع قبل 30يونيو 2021.وأضافت أن المشروع الذي يدخل ضمن المحور العرضي أنفاق "3 يوليو، المنصورة، المحلة، كفر الشيخ، دسوق، دمنهور، جانكليس طريق إسكندرية الصحراوي"، بطول 250 كيلو متر، والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لانشاء شبكة من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات.كما وجه الوزير مسؤولي هيئة السكك الحديدية بزيادة رحلتين يوميا للقطارات من القاهرة إلى كفر الشيخ والعكس صباحا وعصرا لتقليل كثافة الركاب وتسهيل تنقلاتهم وعودتهم من وإلى كفر الشيخ.