تأييد إخلاء سبيل السيناريست مؤمن حسن بـ«الترويج لفعل إرهابى»

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل السيناريست مؤمن حسن، بضمان محل إقامته في القضية رقم 662 لسنة 2021.واتهمت النيابة «حسن» باستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لارتكاب فعل إرهابي.وكان قاضي المعارضات قد قرر إخلاء سبيل مؤمن حسن، أمس الأربعاء، بضمان محل إقامته، واستأنفت نيابة قصر النيل على القرار.