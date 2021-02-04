«عيادات افتراضية».. أطباء: الكشف عن بعد مهمتنا في هذا الوقت الحرج

• الفرماوي: الأزمة على الجميع.. وأوقاتنا في خدمة المرضى

• أخصائي الأمراض الصدرية: نقدم الدعم الطبي للمرضى وهم في منزلهم

• استشاري سمنة ونحافة: مخاوف المرضى جعلتهم يفضلون التواصل تليفونيًا

• استشاري النساء والتوليد: نصائح يومية للسيدات على موقع اليوتيوب

• استشاري الجراحة: جروب على موقع "فيس بوك" لمساعدة مرضى كورونا

• أخصائي الجلدية: نقدم روشتة العزل المنزل ونتابع حالات الاشتباه عبر الانترنت

• الحكيم: نرسل نصائح عامة للمرضى لتخفيف العبء عن أطباء العزل

بالتزامن مع ارتفاع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، تصاعدت مخاوف المواطنين من التردد والذهاب إلى العيادات أو المستشفيات تجنبًا للاختلاط بالمرضى أو التعامل المباشر مع المواطنين في الأماكن العامة، وفضلوا استشارة الأطباء تليفونيًا أو عبر الانترنت إلى أن تنتهي جائحة كورونا.وعلى صعيد آخر لبى عدد كبير من الأطباء النداء وبالفعل بادروا بتقديم الدعم الطبي والمساعدة الشخصية إلى جميع المرضى على حدٍ سواء فضلًا عن حالات كورونا العزل المنزلي، وبالفعل قدموا الاستشارات الطبية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأيضًا أعلنوا عن أرقام هواتفهم الخاصة حتى يتصل بهم كل من يحتاج إليهم في أي حالة طارئة.تستعرض "الدستور" في السطور التالية نماذج من الأطباء أصحاب التخصصات المختلفة قد بادروا بتقديم المساعدة الطبية لجميع الحالات والمرضى لاسيما حالات العزل المنزلي عن طريق المكالمات أو الرسائل عبر الانترنت، في محاولة منهم تخفيف العبء عن كاهل زملائهم بمستشفيات العزل، من خلال نشر ثقافة التوعية عبر الإنترنت، للإجابة على الكثير من الأسئلة والاستشارات التي لا يتسع لها وقت أطباء العزل في الوقت الحالي.كان الدكتور عبد الله الفرماوي، من بين الأطباء المتطوعين بالوقت والعلم لمساعدة حالات العزل المنزلي، ويقدم النصائح حول الأشخاص المسموح لهم بعزل أنفسهم في المنزل بعيدًا عن غرف المستشفى المجهزة للتعامل مع حالات الكورونا الخاصة.يوضح الفرماوي: "إذا تواصل معي أحد مرضى فيروس كورونا، فأسأله بعض الأسئلة حول تاريخه المرضى، مثل هل يعاني من الأمراض المزمنة مثل الضغط أو السكر، أو تعرض للعلاج الكيماوي مؤخرًا إذا كان من مرضى السرطان، أو يعاني من نقص المناعة بأي طريقة، فكل هذه الحالات بالإضافة إلى السيدات الحوامل، لا يمكن السماح لهم بعزل أنفسهم في المنزل في حالة الإصابة بالفيروس المستجد".يضيف: "لو كانت الحالة التي تتواصل معي ضربات قلبها تزيد عن 110 أو درجة حرارتها لا تنخفض في آخر ثلاثة أيام قبل الاتصال، أو تشعر بالنهجان والضعف العام، وضيق التنفس، في هذه الحالة أطلب منها إيقاف العزل المنزلي، والتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى".يؤكد الفرماوي أن الأشخاص ذوي الوضع المستقر فقط هم من يسمح لهم بالعزل المنزلي، ويجب أن يحدد الطبيب هذا، ويتأكد من أن الأعراض التي تصاحب الإصابة بالفيروس التاجي خفيفة إلى متوسطة ولا داع للذهاب إلى المستشفى.وينصح الدكتور شريف العزب، أخصائي الأمراض الصدرية، أي شخص يشعر بأعراض نزلات البرد العادية بأن يتعامل مع نفسه كمريض كورونا، ويبدأ على الفور في إجراءات العزل المنزلي، وبهذا يتم حصار الفيروس في المنازل، دون الاستهانة به أو التعامل معه كأنه مجرد دور برد تقليدي.وبعد بدء العزل المنزلي يشرح العزب خطوات توفير بيئة عزل مناسبة لمريض الكورونا، والتي تبدأ بتخصيص غرفة منفصلة للمريض داخل المنزل، ويفضل أن يكون للمريض حمام خاص به، وفي حالة عدم توافر حمام خاص، فعلى الأسرة التي تستخدم نفس المرحاض أن تأخذ خطوات التطهير بجدية.وعن طريقة التطهير المناسبة يشير إلى ضرورة اعتماد طريقة التخفيف اليومي للكلور بمزج كوب من الكلور مع تسع أكواب من المياه واستخدام هذا المحلول في تطهير مقابض الأبواب التي يلمسها المريض، وتعقيم الحمام بالكامل، وكل الأسطح المشتركة بين المريض وباقي أفراد العائلة.ويقدم العزب طريقة التخلص من القمامة لمرضى كورونا: " يجب أن يكون للمريض سلة القمامة الخاصة به في غرفة العزل، ويتخلص من المناديل الورقية وكل مهملاته بداخلها، ثم يغلقها جيدًا، ويطهرها بالكحول أو الكلور المخفف، ويضعها أمام غرفته حتى يأتي شخص من الأسرة ويعيد تعقيمها ويضعها داخل القمامة المنزلية بعد إغلاقها بإحكام، ويغسل يديه بعدها لمدة ثلاثين ثانية على الأقل ويتخلص من القفاز الذي حمل به قمامة مريض الكورونا بطريقة آمنة".أماني رجب، استشاري السمنة والنحافة، تقول أنها في ذروة الموجة الأولى من فيروس كوفيد 19 كانت تتلقى استشارات المرضى تليفونيا، وكانت تقدم لهم الروشتة الطبية عن بعد من خلال الاستماع جيدًا إلى شكواهم أو أعراضهم التي يشعرون بها، ومن ثم البدء في وصف العلاج والنظام الصحي الواجب اتباعه من قبل المريض.أوضحت "رجب" أنه كان هناك مرضى تفضل كثيرًا التواصل عبر الانترنت من خلال خاصية أبلكيشن "الواتساب"، وآخرون كانوا يفضلون التواصل عبر المكالمات التليفونية، مؤكدة أن تلك الطرق ساهمت كثيرًا في تخفيف التكدس داخل العيادة بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة وصحة المرضى من الاختلاط أو النزول في الشوارع.أشارت استشاري السمنة والنحافة أن الجائحة أثرت بشكل كبير على عمل العيادات، فقد أصبح المواطنون يعيشون ي مخاوف كبيرة من التردد على أي عيادة أو مستشفى، مستطردة أنها ي ذلك الوقت الحرج بدأت بالفعل في تلق الاستشارات الطبية من قبل المرضى من خلال التليفون أو الرسائل النصية، وهي بدورها تقوم باللازم دون كلل أو ملل.الدكتور تامر عبد العزيز، استشاري النساء التوليد والعقم، يحرص على تقديم النصائح العامة لمرضى فيروس كورونا من خلال موقعه على يوتيوب: "بحاول أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر قدر ممكن من الناس، وبقدم نصائح حول طريقة التطهير والتعقيم الصحيحة، وبحب أتكلم في جانب الأكل الصحي المقدم لمريض الكورونا".وعن أبرز تلك النصائح يقول "عبد العزيز"، البعد عن المصنعات، الوجبات الجاهزة، السكريات، والالتزام بتناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات، روشتة الأكل الصحي التي يقدمها عبد العزيز للمرضى والأصحاء على حد سواء: "أفضل أن يقدم لمريض الكورونا طعام صحي مجهز في المنزل، وأن يتناول الكثير من العصائر الطبيعية بدرجة حرارة متوسطة وليست باردة".وتابع استشاري النساء التوليد والعقم، من الأفضل أن تقدم الوجبات والمشروبات للمريض في أطباق بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها، ولكن في حال عدم توافر هذه الأواني ذات الاستخدام الواحد، فيمكن للأسرة استخدام الأواني التقليدية، مع الحرص على غسلها بالماء والصابون بعد استخدامها، ملفتًا إلى بروتوكول العلاج الواجب استخدامه في حالات العزل المنزلي، يشير عبد العزيز إلى عدم وجود أي علاج يقتل فيروس كوفيد 19 حتى هذه اللحظة، وإنما تقدم بعض الأدوية التي تساعد المريض على تخطي مدة العزل المنزلي بسلام.وأهم هذه الأدوية هي فيتامين سي، الزنك، المضاد الحيوي، ومادة البراسيتامول في حالات ارتفاع الحرارة، أو مطهر معوي في حالة تأثير الفيروس على المعدة أو الإصابة بالمغص، وفي حالات الكحة يمكن تناول أي دواء مهدئ للسعال، ويؤكد الطبيب الشاب أن نقص أحد هذه الأدوية لا يؤثر على سرعة الشفاء، وإنما كلها عوامل مساعدة للمريض، لترفع من درجات المناعة المسئولة عن مقاومة الفيروس التاجي.وعن المدة المحددة للعزل المنزلي فحددها عبد العزيز بأربعة عشرة يومًا، من إيجابية المسحة الأولى، أو من ظهور الأعراض، بشرط ألا تظهر أي أعراض على المريض في الأيام الثلاثة الأخيرة للعزل، أو تدهور حالته، وأن يكون قد توقف عن تناول أي عقار به مادة الباراسيتامول، في هذه الفترة الأخيرة، في هذه الحالة إذا لم يتمكن المريض من عمل مسحة للتأكد بشكل كامل يكون قد تعافى، وآمن على أسرته ويمكنه معاودة حياته بشكل طبيعي.محمد يوسف، أستاذ الجراحة، يقول أنه وعدد من الأطباء دشنوا مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "امكث في بيتك واستشرنا"، لتوعية المواطنين في المحافظة وفي غيرها من المدن عن خطورة الفيروس المستجد، وللرد على الكثير من الاستشارات والاستفسارات المتشابهة في كثير من الأحيان، والتي تدور في عقل المواطنين منذ بدء الأزمة.بدأت المبادرة عملها في التاسع عشر من مارس الماضي مع بدء الموجة الأولى للفيروس التاجي، حسب الدكتور محمد يوسف، استشاري جراحة، وأحد مؤسسي المبادرة، وبدأ الجروب في توجيه المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كوفيد 19.أوضح أستاذ الجراحة أنه يقدم الجروب خدماته لأكثر من نصف مليون مواطن، تحت إشراف ما يقرب من 637 طبيب في 42 مجال وتخصص مختلفين، يتواصلون مع المرضى ويحددون الأدوية اللازم تناولها لكثير من الحالات الخاصة بكورونا أو غيرها من الأمراض.وأشار الدكتور يوسف أن مبادرة امكث في بيتك واستشرنا قدمت الدعم لأكثر من 70 ألف حالة مرضية حتى الآن، ومازال أمامها الكثير من الاستشارات قيد الانتظار، خاصة مع بدء الموجة الثانية من انتشار كوفيد 19، وحاجة المرضى لمزيد من التوعية وتقديم الدعم المعنوي، مؤكدًا أنه فكرة الجروب جاءت بهدف لاستغلال التكنولوجيا الحديثة في مواجهة الفيروس القاتل، أطلق مجموعة من الأطباء مبادرة "كورونا بوت"، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تحديث معلومات المواطنين في مصر والدول العربية بشأن ما يحدث في كل مكان لمواجهة كورونا فيروس.الدكتور حسام مصطفي، أخصائي جلدية ومؤسس صفحة إغاثة مرضى كورونا،قال أن المبادرة هدفها تقديم العلاج للمصابين أو المشتبه في إصابتهم دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات، ويتطوع الكثير من الأطباء للمتابعة مع هذه الحالات دون مقابل.يضيف "مصطفى": "نحن مجموعة من الأطباء المتطوعين لخدمة أهالينا، ومن خلال تطبيق ماسنجر نتواصل مع كل المحتاجين للدعم والعلاج والتوجيه، أو كل شخص يحتاج للتوعية ولديه بعض الأسئلة عن طرق الوقاية والحماية من الفيروس القاتل، ونوجه البعض منهم إلى أقرب مستشفى عزل في حال ثبتت إصابته بكورونا، واحتاجت حالته إلى الرعاية الخاصة".استقبل أخصائي الجلدية ومؤسس المبادرة، مئات الرسائل من مرضى العزل المنزلي خلال أيام من تدشين المبادرة، ويحاول بمعاونة زملائه من الأطباء المتطوعين التواصل معهم جميعًا حتى تنقضي فترة عزلهم المنزلي، ويعودوا لحياتهم الطبيعية، محذرًا من تناول بعض الناس لبروتوكول العلاج كنوع من أنواع الوقاية: "طالما لم تظهر أي أعراض على المريض، فلا يصح تناول أي أدوية أو فيتامينات دون استشارة الطبيب، ولا يجب الخضوع لأي تحاليل بغرض الاطمئنان، لأن التحاليل لا تؤكد أو تنفي بشكل قاطع وجود فيروس كورونا في الجسم، ولهذا طالما الشخص سليم معافى ولم تظهر عليه أي أعراض للفيروس فهو آمن تمامًا ولا يجب عليه القلق حيال أي شيء".ويقدم سعيد الحكيم، أحد مؤسسي مبادرة كورونا بوت طريقة عمل البرنامج، والتي تتيح لأي مريض التواصل مع "شات بوت"، لتحديد أعراض الإصابة بالفيروس التاجي، ويقدم البرنامج معلومات عن طرق انتقال الفيروس، ووسائل الوقاية.كشف "الحكيم" أنه طرح برنامج "كورونا بوت" لأول مرة في مارس الماضي، وبعد ثلاثة أسابيع استخدمه أكثر من مليون شخص في مصر والدول العربية، ويحاول البرنامج تقديم آخر الأخبار والإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا بالاعتماد على البيانات الرسمية من وزارة الصحة ومن منظمة الصحة العالمية.وأوضح مؤسس المبادرة أنه اختلف عمل برنامج مبادرة "إغاثة مرضى كورونا" عن باقي مجموعات التوعية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرجعًا أسبابه إلى أن اهتمت بتقديم المساعدة الفعلية للمرضي، وتوجيهم إلى المستشفيات المناسبة، أو تقديم المتابعة الدورية مع أطباء متخصصين في حالة العزل المنزلي.