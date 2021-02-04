وزيرة الصحة: أشكر الأطقم الطبية الصامدة بمواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه رغم جائحة كورونا باعتبارها أكثر التحديات التي واجهت القطاع الصحي والبشري خلال 100 سنة، إلا أننا استفدنا منها دروس وخبرات كبيرة، مشيرة إلى أنه تم إعادة بناء العنصر الطبي وكان هناك فخر من كل المنظمات الدولية بما حدث في مصر.ووجهت وزيرة الصحة، خلال كلمتها أمام مجلس النواب، الشكر للأطقم الطبية الصامدة في مواجهة كورونا، قائلة: "فقدنا الكثير من الأرواح بسبب جائحة كورونا بالقطاع الصحي الذين يعملون في أرض المعركة بكل فروسية وبطولة، وأترحم عليهم وأتذكر كل واحد منهم وأشكر زملائي الصامدين في معركة كورونا".وتابعت قائلة: "مصر تحدت العالم كله وظهر هذا في آخر حدث عالمي نظمته مصر وهو كأس العالم لليد، حيث صفر الإصابة بين الذين شاركوا بالبطولة".