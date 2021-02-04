خبير في «الصحة العالمية» يستبعد تسرب كورونا من مختبر ووهان

استبعد فلاديمير ديدكوف، العالم الروسي في فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، احتمال تسرب فيروس كورونا المستجد من مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات.وشدد العالم الروسي في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، على أن مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات، الذي اتُهم بتسريب فيروس كورونا، مشيد بشكل يتجاوز المديح، ومن الصعب جدا تخيل حدوث تسرب من هناك.وكان خبراء منظمة الصحة العالمية الموجودون حاليا في ووهان، قد زاروا أمس الأربعاء، معهد ووهان لعلم الفيروسات، بما في ذلك مختبر "BSL-4" المعزول لأقصى الحدود، والذي ارتبطت به شائعات عن "تسرب" مزعوم للفيروس، أو أصل اصطناعي محتمل لـ" كوفيد – 19".وقال الخبير الروسي في هذا الشأن: "بالطبع، كان من المهم طبعا لبعثتنا زيارة مثل هذه المؤسسة، للتواصل مع الزملاء، لمشاهدة كيف يجري تنظيم كل شيء هناك، التنظيم جيد لا أعرف من انتقدهم، لقد تم تشييد المختبر بما يتجاوز الثناء، ومن الصعب جدًا بالنسبة لي أن أتخيل أن شيئًا ما من هناك يمكن أن يتسرب".ورأى الخبير في منظمة الصحة العالمية أن هذا المعهد "جيد للغاية، وتوجد به كوادر مؤهلة تماما، لقد عملوا لسنوات عديدة، ودرسوا مجموعة متنوعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروسات كورونا، ولديهم العديد من النتائج المثيرة للاهتمام".يشار إلى أن روايات متنوعة ظهرت مرارًا في وسائل الإعلام والإنترنت، منذ تفشي الوباء في ووهان نهاية ديسمبر 2019، تفيد بأن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يكون تسرب من مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات.