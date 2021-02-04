رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير في «الصحة العالمية» يستبعد تسرب كورونا من مختبر ووهان

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:34 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
استبعد فلاديمير ديدكوف، العالم الروسي في فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، احتمال تسرب فيروس كورونا المستجد من مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات.

وشدد العالم الروسي في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، على أن مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات، الذي اتُهم بتسريب فيروس كورونا، مشيد بشكل يتجاوز المديح، ومن الصعب جدا تخيل حدوث تسرب من هناك.

وكان خبراء منظمة الصحة العالمية الموجودون حاليا في ووهان، قد زاروا أمس الأربعاء، معهد ووهان لعلم الفيروسات، بما في ذلك مختبر "BSL-4" المعزول لأقصى الحدود، والذي ارتبطت به شائعات عن "تسرب" مزعوم للفيروس، أو أصل اصطناعي محتمل لـ" كوفيد – 19".

وقال الخبير الروسي في هذا الشأن: "بالطبع، كان من المهم طبعا لبعثتنا زيارة مثل هذه المؤسسة، للتواصل مع الزملاء، لمشاهدة كيف يجري تنظيم كل شيء هناك، التنظيم جيد لا أعرف من انتقدهم، لقد تم تشييد المختبر بما يتجاوز الثناء، ومن الصعب جدًا بالنسبة لي أن أتخيل أن شيئًا ما من هناك يمكن أن يتسرب".

ورأى الخبير في منظمة الصحة العالمية أن هذا المعهد "جيد للغاية، وتوجد به كوادر مؤهلة تماما، لقد عملوا لسنوات عديدة، ودرسوا مجموعة متنوعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروسات كورونا، ولديهم العديد من النتائج المثيرة للاهتمام".

يشار إلى أن روايات متنوعة ظهرت مرارًا في وسائل الإعلام والإنترنت، منذ تفشي الوباء في ووهان نهاية ديسمبر 2019، تفيد بأن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يكون تسرب من مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات.

موضوعات متعلقة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

الصور

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء

«بيت العرب»: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ذكرى للمحبة والتسامح

استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات