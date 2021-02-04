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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:33 م
اسلام ابراهيم نائب
اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط
حسام فهمي
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عقد اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط اجتماعًا بحضور منسق مؤسسة حياة كريمة وممثلي شركات المرافق والمديريات الخدمية لرصد احتياجات الـ28 قرية التابعة لمركز كفر سعد المدرجين ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتي تهدف إلى النهوض بالقرى المصرية الأكثر احتياجًا وبقاطنيها وتحقيق تنمية مستدامة للريف المصري.

تناول الاجتماع آليات اعداد جدول زمني مقترح لإنهاء أعمال مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالقرى المستهدفة.

وفي هذا الصدد فقد تم بحث تنفيذ اعمال البنية الأساسية بكافة القطاعات والتى جاء منها تغطية عدد من المناطق بخدمات الصرف الصحي حيث جاري العمل ب4شبكات ومحطات رفع صرف صحي بقرى السوالم والزهراء وكفر المنازلة والسعدية القبلية.

و فيما يخص توصيل الغاز فسيتم تقسيم العمل مابين اعداد شبكات تغزية رئيسية وشبكات توزيع جزئية لتوصيل الخدمة لكافة الكتل السكنية على أن يتم العمل بشكل متوازي بين كافةالقطاعات.

أما بالنسبة لخدمات الري والموارد المائية فانه من المقرر عمل إحلال وتجديد 13 كوبري وعمل تغطيات 4 ترع وتبطين وتأهيل لعدد 13 ترعة.

وفي سياق متصل كلف " نائب المحافظ " كل من شركات المرافق والمديريات الخدمية بعمل معاينة عالطبيعة بالقرى المستهدفة للوقوف على مدى جاهزيتها لبدء العمل بها.

والجدير بالذكر أن الخطط التنموية المتكاملة التي يتم وضعها ترتكز على التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات التنفيذية المشاركة لتحقيق هذا المشروع القومي الضخم الذي يتبناه السيد رئيس الجمهورية والحلم بوجود قرى نموذجية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في كل مكان.
جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط
جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط
جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط
جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

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