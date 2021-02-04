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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار وصقيع فى الغربية

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:04 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تعرضت محافظة الغربية، منذ صباح اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، والصقيع، وهطول الأمطار التي بدأت بالمتوسطة ثم تحولت إلى الغزيرة بشوارع وميادين مراكز المحافظة، ما أدى إلى تكون كميات من البرك والمستنقعات الطينية، وخلت الشوارع من المارة تقريبًا، وتعطلت بعض الشوارع وشهدت صعوبة في حركة السير.

وكالعادة شهدت مراكز ومدن وقرى المحافظة صعوبة في حركة السير، والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وأدت الأمطار لظهور كميات كبيرة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أعطى تعليمات، أمس الأربعاء، لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات، والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.

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