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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الصحة: وفرنا 64 مليار جنيه بالقضاء على «فيروس سي»

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:41 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة القضاء على فيروس سي وفرت حوالي 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا على علاج المرضى وتبعات المرض، كما نجحت في حماية 150 ألف مواطن من الإصابة، حتى الوصول لصفر إصابات.

وأوضحت زايد، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان والمنعقدة الأن، أن حملة القضاء على فيروس سي تكلفت حوالي 4 مليارات جنيه بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج و1.5 مليار للمسح واستفاد منها 70 مليون مواطن، كما جرى مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر، وبات ليدنا قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.

وشدد زايد، على أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشاركت الوزارة في تنفيذها ساهمت في الكشف المبكر عن الأمراض، خصوصًا المزمنة ومنها على سبيل المثال "فيروس سي".

وقالت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق عدة مبادرات واستمر تدفقها حتى في عام 2020 مثل "100 مليون صحة" و"دعم صحة المرأة"، ما كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، خاصة فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، وكذلك تحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.

وأضافت أن هذه المبادرات الرئاسية في مجال الصحة ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظاما صحيا قويا يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات، لافتًا إلى أن هذه المبادرات كانت ذات أثر في تجنب وفيات كثيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن فيروس كورونا يؤثر بشكل سلبي على الكبد وغيره من أجهزة الإنسان، مؤكدة أن أدوية كورونا أيضا لها آثار سلبية على وظائف هذه الأجهزة.

وذكرت أنه جرى تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، حيث تم القضاء على فيروس سي خلال 7 أشهر، وفحص 70 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" وتقديم العلاج للمرضى بالمجان.

كما نوهت إلى أن التقارير الدولية أبرزت دور مصر في القضاء على فيروس "سي" وأشادت المنظمات الطبية الدولية، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجا في هذا الشأن بتكلفة 4 مليارات جنيه.

وكشفت أن 67% من أطباء مصر خارج مصر ويعملون في الخارج، موضحة أن السبب وقتها هو أنه كان لا يوجد تعليم ما بعد الجامعة لخبرة الطيب، وكذلك تكليف الطبيب في أماكن بعيدة عن محل إقامته، مما أدى إلى عزوف الأطباء عن العمل في مصر.

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