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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: ارتفاع شعبية ماكرون 3 نقاط إلى 39%

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:24 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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ارتفعت نسبة التأييد الشعبي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثلاث نقاط لتصل إلى 39%، وفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته مؤسستا "كانتار" و"وان بوينت" لصالح مجلة "لو فيجارو".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس أنه وفقا لاستطلاع الرأي، ارتفعت نسبة التأييد الشعبي لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أيضا بنقطتين لتصل إلى 32%.

وأجرت مؤسستا "كانتار" و"وان بوينت" استطلاع الرأي الذي شمل ألفي شخص من البالغين وجها لوجه أو عبر الإنترنت في الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير.

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