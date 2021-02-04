محمد أنور وإيمان السيد وعمر كمال في «ليلة الخميس»

تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشرة مساء اليوم أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.يستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع نُخبة متنوعة من نجوم الكوميديا محمد أنور، وكريم عفيفي، وإيمان السيد والمطرب الشعبي عمر كمال، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 4 فبراير2021.