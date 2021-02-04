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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمري بني سويف»: المصانع تتبع الإجراءات الاحترازية دون الإخلال بالإنتاج

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:23 م
المهندس محسن الجبالي
المهندس محسن الجبالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري
أسماء إبراهيم
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قال المهندس محسن الجبالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن المحافظة مليئة بالفرص الاستثمارية في جميع القطاعات سواء صناعة او زراعة ولكنها غير مستغلة بشكل صحيح.

وأكد الجبالي لـ"الدستور"، أن جميع المصانع تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء كمامات أثناء العمل، والتعقيم المستمر، بالإضافة إلى تخفيف اعداد العمال داخل المصانع مع الحفاظ على حجم الإنتاج وزيادته.

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، بدور الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا خلال الموجة الأولى والثانية، لافتًا أنه بالفعل هناك مصانع تأثرت خلال الأزمة فهي أزمة عالمية وجاءت مفاجأة دون تجهيز أو إعداد لها.

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