وزيرة الصحة: فحصنا 50 مليون مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه جرى مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.وأكدت زايد، خلال إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، أن مصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.وأوضحت، أن 3.7% كانوا مصابين بارتفاع نسبة السكر فوق 400 وهم لا يعلمون بحقيقة مرضهم، وكذلك ضغط الدم كان هناك مصابون لا يعلمون حقيقة إصابتهم بمرض ضغط الدم.وأشارت إلى أن هذه الأمراض المزمنة تمثل عبئًا على المواطن وتؤثر على دخل الأسرة، وهذا يؤدي لفقدان الوظيفة وتسريب التعليم لما تمثله هذه الأمراض من أعباء مادية على الأسر.ولفتت إلى أن فيروس كورونا في منتهى الخطورة في وجود الأمراض المزمنة لأنه يؤدي إلى تدهور الحالة.