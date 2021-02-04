رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة القبطية تنشر كلمة الرئيس السيسي في اليوم العالمي للإنسانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:20 م
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية
جرجس صفوت
طباعة
نشر القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوم الاخوة الانسانية العالمي، والتي جاءت كالآتي:

يحتفي العالم اليوم بقيمة انسانية هامة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضي، وهي قيمة الأخوة الإنسانية... إن هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية، ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

إن مصر مهد الحضارة الإنسانية، وعلي أرضها كلم الله موسي، وارتحل إليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم، ودخلها الاسلام منذ فجر بزوغه، ونسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بكافة حقوقهم دون تمييز، ونتصدي لدعاوي الكراهية والتحريض على العنف، وفي هذا السياق، تبذل المؤسسات والقيادات الدينية في مصر قصاري جهدها لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الانسانية المشتركة.

وإنني في هذا اليوم، أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة ".

موضوعات متعلقة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

بعد حادث أسيوط.. «السكة الحديد» تؤكد سير قطارات الصعيد بصورة طبيعية

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

الأكثر قراءة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

بعد حادث أسيوط.. «السكة الحديد» تؤكد سير قطارات الصعيد بصورة طبيعية

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

«بيت العرب»: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ذكرى للمحبة والتسامح

استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات