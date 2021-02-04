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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وائل جسار يطرح «ولا في الأحلام»

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:06 م
ولا في الاحلام
ولا في الاحلام
دعاء عبد المقصود
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طرح الفنان وائل جسار أغنية سينجل جديدة، بعنوان "ولا في الأحلام" والتي صدرت بشكل رسمي عبر قناة الشركة المنتجة لايف ستايلز ستوديوز على موقع "يوتيوب".

وتدور قصة الفيديو كليب حول صحفية جميلة تأتي لتصوير تقرير مع وائل في منزلهن فيقع في حبها ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التي يعيش فيها ليكسب ودها.

وقال "جسار" إنه سعيد جدًا بهذا التعاون وبهذه الأغنية التي أحبها كثيرًا، وتمنى أن تنال إعجاب الجمهور شاكرًا لايف ستايلز ستوديوز، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي هذا العمل كتعاون ثانٍ له مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بعد "ما تغيبش ثواني"، العمل الذي حقق نجاحًا باهرًا مع ملايين المشاهدات وانتشارًا واسعًا، وكانت بداية لثنائية يبدو أنها ستقدم الكثير للمكتبة الموسيقية العربية، وسيتم عرض الفيديو كليب عبر باقة من أهم المنصات الرقمية، التلفزيونية والإذاعية.

"ولا في الأحلام" من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقي شريف منصور، ميكس وماستر محمد جوده.

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