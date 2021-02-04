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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز دعوى تعويض سيدة تتهم زوجها بتصويرها أثناء العلاقة الجنسية للحكم

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:55 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت المحكمة الاقتصادية حجز دعوى تعويض بمبلغ عشرة ملايين لقيام زوج بتصوير زوجته أثناء علاقتهما الزوجية لجلسة 25 فبراير للحكم.

وأقام المستشار هيثم عباس الدعوى رقم ٢٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ اقتصادى وكيلًا عن زوجة قام زوجها بتصويرها فى أثناء علاقتهما الزوجية وعند علمها حدثت خلافات أدت إلى طلاقهما إلا أنه طاردها باقتحام الحساب الخاص لها على الفيسبوك، وهددها بنشر صور وفيديوهات لها، وطالبت المحكمة الزوج بتعويض عشرة ملايين جنيه نظير انتهاك حرمة الحياة الخاصة بزوجته وتصويرها دون علمها.

وتضمنت الدعوي المرفوعة ضد صاحب فندق شهير بالمهندسين أمام المحكمة الاقتصادية، طلب الحكم عليه بالتعويض بمبلغ عشرة ملايين جنيه لقيامه بتصوير زوجته دون علمها فى أثناء العلاقة الزوجية، وعند علمها طلبت الطلاق ووقعت معه عقد اتفاق لمنعه من تداول صورها أو فيديوهات لها فى أثناء علاقتهم الزوجية وبعد الانفصال عاود اقتحام حسابها الشخصى وطلب أن تصفح عنه مما أدى إلى إقامتها لدعواها وطلب الحكم عليه بالتعويض.

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