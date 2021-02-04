رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة الشرقية» تنفذ مدرستين حقليتين عن محصولى القمح والفول

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:43 م
جريدة الدستور
طباعة
أشار المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدار الإرشاد الزراعى بالمديرية بتنفيذ مدرستين حقليتين عن زراعة محصولى القمح صنف جيزة 12 والفول البلدي صنف جيزة 716 بأحد الحقول الإرشادية التابعة لمشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة بالتعاون مع منظمة الإيكاردا.

وذلك في حضور الدكتورة منال عبدالصمد، رئيس الفريق العلمي للقمح بالمحافظة، والدكتور إسماعيل أبوبكر النشاوي، مدير محطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية، وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.

أضاف وكيل الوزارة أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية، تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة القمح والفول البلدي من رى وتسميد وعلامات نضج المحصول وطرق تفادى بعض المشكلات أثناء الزراعة، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات المزارعين.

أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

موضوعات متعلقة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

الأكثر قراءة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

بعد حادث أسيوط.. «السكة الحديد» تؤكد سير قطارات الصعيد بصورة طبيعية

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

«بيت العرب»: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ذكرى للمحبة والتسامح

استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات