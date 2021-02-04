«زراعة الشرقية» تنفذ مدرستين حقليتين عن محصولى القمح والفول

أشار المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدار الإرشاد الزراعى بالمديرية بتنفيذ مدرستين حقليتين عن زراعة محصولى القمح صنف جيزة 12 والفول البلدي صنف جيزة 716 بأحد الحقول الإرشادية التابعة لمشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة بالتعاون مع منظمة الإيكاردا.وذلك في حضور الدكتورة منال عبدالصمد، رئيس الفريق العلمي للقمح بالمحافظة، والدكتور إسماعيل أبوبكر النشاوي، مدير محطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية، وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.أضاف وكيل الوزارة أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية، تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة القمح والفول البلدي من رى وتسميد وعلامات نضج المحصول وطرق تفادى بعض المشكلات أثناء الزراعة، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات المزارعين.أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.