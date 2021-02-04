الكنيسة الكلدانية تحتفل بذكرى اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الكنيسة اليوم تحتفل بذكرى اليوم العالمي للأخوة الإنسانية.ونشر الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للاحتفال بالذكرى الثانية لليوم، وعلق عليها قائلا:«فكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضًا بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء».