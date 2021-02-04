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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمون مرتضى: سيتم ازدواج طريق سيوة مطروح بطول 300 كيلومتر

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:15 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال اللواء أمون مرتضي إن تكلفة ازدواج طريق سيوة مطروح بلغت 2 مليار جنيه بطول 300 كيلومتر رصف خرساني مؤكدا علي أن لأول مرة في المنطقة الغربية يتم رصف طريق سيوة مطروح بالرصف الخرساني بعرض 12 متر للطريق لتحمل السيارات النقل الثقيل المغادرة من واحة سيوة بالإضافة الي نشر تكنولوجيا جديدة تدخل على مجال الطرق السريعة.

وأضاف انه تم تقسيم العمل بالطريق الخرساني الي 6 قطاعات بمعدل 50 كيلو للقطاع، مشيرا الي أنه خلال شهر أبريل سيتم البدء في ثاني قطاع بمعدل 50 كيلو وذلك لسرعة انجاز الأعمال بطريق سيوة مطروح.

وأكد علي أنه سيتم تنمية جانبي طريق سيوة مطروح بعد الانتهاء من الازدواج ليكون محورا تنمويا جديدا قادما من المنطقة الغربية وستصبح مطروح واحدة من اكثر المناطق جذبا للسكان والتنمية المستدامة لمصر.

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