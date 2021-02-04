أمون مرتضى: سيتم ازدواج طريق سيوة مطروح بطول 300 كيلومتر

قال اللواء أمون مرتضي إن تكلفة ازدواج طريق سيوة مطروح بلغت 2 مليار جنيه بطول 300 كيلومتر رصف خرساني مؤكدا علي أن لأول مرة في المنطقة الغربية يتم رصف طريق سيوة مطروح بالرصف الخرساني بعرض 12 متر للطريق لتحمل السيارات النقل الثقيل المغادرة من واحة سيوة بالإضافة الي نشر تكنولوجيا جديدة تدخل على مجال الطرق السريعة.وأضاف انه تم تقسيم العمل بالطريق الخرساني الي 6 قطاعات بمعدل 50 كيلو للقطاع، مشيرا الي أنه خلال شهر أبريل سيتم البدء في ثاني قطاع بمعدل 50 كيلو وذلك لسرعة انجاز الأعمال بطريق سيوة مطروح.وأكد علي أنه سيتم تنمية جانبي طريق سيوة مطروح بعد الانتهاء من الازدواج ليكون محورا تنمويا جديدا قادما من المنطقة الغربية وستصبح مطروح واحدة من اكثر المناطق جذبا للسكان والتنمية المستدامة لمصر.