10 جنيهات حصيلة انخفاضات أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الارتباك لمزيد من الانخفاضات على مستوى التعاملات الصباحية ومنتصف التعاملات.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت انخفاضا بقيمة 10 جنيهات على مدار اليوم.وأوضح نجيب، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من ٦٨٥ جنيها فيما سجل عيار ٢١ نحو ٨٠٠ جنيه وسجل عيار ٢٤ نحو ٩١٣ جنيها.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو ٦٣٩٢ جنيها، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو ١٨١٠ دولارات.