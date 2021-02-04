نائبة السويس تطالب «الجزار» بضم مستحقي الزواج الحديث لوحدات الإسكان

تقدمت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، بطلب إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة التدخل لحل مشكلة طلبات الزواج الحديث المتأخرة منذ عام 2006 وضرورة إدراجهم ضمن الوحدات السكنية الجديدة وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء وحدات سكنية جديدة، حيث هناك مواطنين تم حجز وحدتهم السكنية منذ 15 عاما ولم يستلموا حتى الآن.كما طالبت هران، خلال لقائها الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بمشاركة محافظة السويس في مبادرة "ابني بيتك بإيدك"، والتي تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان وكان لمعظم محافظات مصر حظ وافر من هذه المبادرة ولن تستفيد منها محافظة السويس، متمنية أن يستفيد منها المواطن السويسي لما لها من أثر إيجابي للوطن والمواطن.