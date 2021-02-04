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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تطالب مجلس الأمن بإجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:36 م
وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين السورية
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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الخميس، مجلس الأمن مجددًا بتحمل مسئولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أوردته وكالة الأنباء السورية.

وأوضحت الرسالة أن سلطات العدو الإسرائيلي أقدمت على الاعتداء مجددًا على الأراضي السورية وذلك عبر إطلاقها ضربات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية.

وأضافت، أن سوريا تؤكد مرة أخرى أن استمرار إسرائيل في اعتداءاتها الخطيرة والتي باتت تشكل سياسات ممنهجة يتسابق مسؤولوها بكل صفاقة للإعلان عنها ولتبريرها بذرائع أمنية واهية لا تنطلي على أحد لن تكون المظلة التي يختبئ تحتها العدو الصهيوني لتبرير سلوكه الإرهابي الذي اعتاد عليه علمًا أنه لا يزال يحتل الأرض دون أي إجراء من الأمم المتحدة أو من المجتمع الدولي لمساءلته عن جرائمه المستمرة.

وتابعت، أن سوريا تؤكد أيضا أنها ماضية بكل عزيمة في متابعة نهجها المبدئي والثابت في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الإرهاب الذي تدعمه إسرائيل وحلفاؤها وأن جيشها مصمم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة صموده في مكافحة التنظيمات الإرهابية في كل أرجاء سوريا، وسيمنعها من مواصلة تحقيق مآربها في نشر الإرهاب في المنطقة واستهداف المدنيين الأبرياء.

وجددت الوزارة مطالبة سوريا مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وأهمها صون السلم والأمن الدوليين لاتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية، وأن يلزم إسرائيل باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات.

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