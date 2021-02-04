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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حلقة خاصة عن نادية لطفى ببرنامج «أسرار النجوم» على «نجوم إف إم»

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:59 م
نادية لطفي
نادية لطفي
حسن أمين
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تخصص المذيعة إنجي على، حلقة برنامجها الإذاعى "أسرار النجوم"، اليوم الخميس، للحديث عن ذكرى رحيل النجمة الكبيرة نادية لطفى، وذلك الساعة الثامنة مساء، عبر إذاعة "نجوم أف.إم".

وولدت نادية لطفى فى حى عابدين واسمها الحقيقى بولا محمد مصطفى شفيق، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، والدها كان محبا للفن والسينما، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب، واختار لها اسم "نادية لطفى"، اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية فى فيلم "لا أنام" للكاتب إحسان عبد القدوس، وقدمت أول أعمالها فى السينما عام 1958 من خلال فيلم "سلطان".

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم"، يذاع الخميس من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة إنجى على، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وتستضيف فيه مجموعة من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربى.

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