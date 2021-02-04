«قوى عاملة النواب»: هدف المشروعات الصغيرة لم يتحقق حتى الآن

وجهت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، الشكر والتقدير لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ولمحافظي القليوبية والجيزة والقاهرة، على هامش فعاليات اللقاء بلجنة المشروعات الصغيرة.وقالت سولاف درويش، إن الهدف من فكرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير لم يتحقق حتى الآن، فالهدف المكمل للتنمية المستديمة، هو أن يتم دراسة امكانيات كل محافظة وفقا لاحتياجات السوق المحلي والعالمي.وأضافت وكيل القوى العاملة، أن الأهم من المشروعات الصغيرة هو المكمل للمشروعات الكبرى مثل "الأبرة والزرار" وغيرهم وهو ما سيساهم فى توفير العملة الصعبة، وهو ما سيفتح آليات ىالتسويق لهولاء الشباب بالدخل والخارج.