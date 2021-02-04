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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء: إعلان مواعيد تفعيل منظومة إحلال المركبات خلال أيام

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:18 م
جريدة الدستور
محمد ابراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تفعيل مُبادرة الرئيس لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولي الوزارات المعنية، وبالمشاركة عبر الفيديو كونفرانس، من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعقد اجتماعات متتالية لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأهمية الإسراع في تنفيذه، بالنظر إلى خطة الدولة المصرية للتوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يحقق الاستثمار الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة لها، فضلًا عن الإسهام بدور فاعل في الحفاظ على البيئة.

وأكد وزير المالية أنه تم التوافق مع وزيرة التجارة والصناعة، على الحافز الذي سيحصل عليه المستفيد من مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما تمت الإشارة إلى أنه سيبدأ منتصف فبراير إرسال رسائل لـ 47 ألف شخص تقدموا للمبادرة، لتعريفهم بموقفهم، كما سيتم خلال أيام الإعلان عن مواعيد التفعيل للمنظومة بالكامل بالتنسيق مع 38 بنكًا، و9 شركات مشاركة إلى جانب الحكومة في هذه المبادرة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بين الوزراء المعنيين والشركات المشاركة في المبادرة، ليتم بعدها توقيع بروتوكولات معها بشأن بدء تفعيل المبادرة.

وأوضح وزير البترول أنه تم إعداد حصر للمواقع التي سيتم العمل بها في إنشاء محطات لتموين السيارت بالغاز، لافتأً إلى أنه تم إعداد 750 موقعًا، وتم بالفعل العمل في 368 موقعًا، وسيتم الإنتهاء من الاتفاقات الخاصة ببقية المواقع.

وأشار الوزير إلى أن هناك تيسيرات بشأن الحصول على التراخيص الخاصة بهذه المحطات، لافتأً إلى أنه اعتبارًا من مُنتصف مارس حتى منتصف إبريل سيكون لدينا نحو 170 محطة جاهزة لدخول الخدمة، ثم يبدأ تباعًا دخول باقي المحطات لإستكمال التكليف الرئاسي بإنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن هناك تكليفات واضحة للمحافظين بتيسير إجراءات الحصول على تراخيص المحطات، وهناك بالفعل محطات جاهزة للإفتتاح حاليًا في الأقصر على سبيل المثال.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لأماكن تخريد السيارات المتقادمة، فقد تم تجهيز 154 موقعًا حتى الآن، وهناك لجان متخصصة ستمر عليها، للتأكد من صلاحيتها.

وخلال الاجتماع كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من تجهيز مواقع التخريد، والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث سيتم التفعيل قريبًا للمبادرة، وسيتم إرسال رسائل للمستفيدين بالمشروع للذهاب إلى المكان الخاص بالتخريد، وتسليم سياراتهم قبل استلام السيارات الجديدة.

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