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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: بدء المشاورات حول تشكيل حكومة «دراجي» الجديدة

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:09 م
جريدة الدستور
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أكدت مصادر حكومية في إيطاليا انطلاق مشاورات، اليوم الخميس، حول تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف ماريو دراجي.

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن دراجي "بعد التكليف الذي عهده إليه الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، يجري اليوم مشاورات مع ممثلي القوى السياسية، والتي من المقرر انطلاقها في أحد المكاتب بمقر مجلس النواب، قصر (مونتي تشيتّوريو) ويمكن أن تستمر لمدة يومين".

ولم يضع الرئيس ماتاريلا حدودًا زمنية لمحاولة دراجي تشكيل الحكومة، كذلك لأن كليهما اتفقا الرأي على صعوبة الموقف وعلى حقيقة أن الطريق أمام تشكيل الحكومة في الوقت الحالي يبدو أمرًا شاقًا.

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