«الغضبان» يشيد بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى خدمة بورسعيد

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس بالدور الإيجابى والفعال الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة في بورسعيد والتى تتعاون مع المحافظة فى العديد من المجالات لدعم خطط المشروعات التى تحققها المحافظة وتعمل على التطوير المستمر لسلوكيات المواطنين وزيادة وعيهم بجهود الدولة من خلال الندوات واللقاءات وكشك الأخلاق الذى أطلقته مؤسسة مشكاة نور الخيرية والثقافية.جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المحافظة.وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومدير مديرية القوى العاملة ومدير مديرية الإسكان، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة جمعية مشكاة نور الثقافية والخيرية، ومهندسى المشروعات.وأكد محافظ بورسعيد أن الجمعيات الأهلية يتعاونوا مع المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين نوعية الحياة، كما تساهم فى دعم المشروعات الصغيرة واليدوية التى تستهدفها المحافظة لرفع العناء عن كاهل المواطنين وتوفير مصادر متنوعة للدخل، موجها الشكر لكافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال الذين يساهمون فى خدمة المحافظة