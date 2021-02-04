رفع حالة الطوارئ بالقليوبية تحسبا لهطول أمطار

شهدت محافظة القليوبية، اليوم، رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة في كافة القطاعات، وشركة مياه المحافظة تحسبا للأمطار وفق توقعات الأرصاد الجوية التي حذرت من هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.فيما شهدت بعض المناطق بنطاق طوخ، وقها سقوط أمطار خفيفة وانتشارا لسيارات شفط مياه الامطار وإعلان الطوارئ تحسبا لتقلبات الجو، فيما شهدت بعض المناطق موجة من الصقيع وهبوب الرياح بشكل مفاجئ، وحيث أعلنت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ في حال تطور الأوضاع.و شدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات.وأضاف محافظ القليوبية، في بيان، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.