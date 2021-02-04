تحرير 53 مخالفة لعدم تطبيق إجراءات كورونا ببني مزار والمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا حملة مكبرة للمرور على المقاهي والكافيهات، لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 33 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمرور على المطاعم والمقاهي والكافيهات بحي شمال المدينة.من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للمرور على المقاهي، لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعليمات الصادرة عن الدولة بشأن نسب استيعاب المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.